Трое мужчин насмерть отравились стеклоомывайкой в Тамбовской области

В Тамбовской области трое мужчин скончались, выпив ядовитую стеклоомывающую жидкость. Как стало известно РЕН ТВ, тела погибших без признаков насильственной смерти обнаружили днем 22 мая в деревне в поселке Хоботово.
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