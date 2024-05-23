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Трое мужчин насмерть отравились стеклоомывайкой в Тамбовской области

В Тамбовской области трое мужчин скончались, выпив ядовитую стеклоомывающую жидкость. Как стало известно РЕН ТВ, тела погибших без признаков насильственной смерти обнаружили днем 22 мая в деревне в поселке Хоботово.

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Комментарии
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Константин Самарин
А зачем стране такие существа?
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