Про второй фронт, или... попытки запустить «закон самоисполняющегося пророчества»

Ннахер ВСЮ бандеровскую свору!!! Скакали, сволочи, орали "москалякунагиляку", когда еще НИЧЕГО не было! Когда Крым был еще Украиной, и Донбасс был Украиной! Топтали российский флаг!!! А теперь, когда их за яйца взяли, орут, что "брат убивает брата"??? А вот ХРЕН вам, НЕбратья сраные!! Все до единого евро-бандеро-фашиста уйдёте в землю! И мы не успокоимся, пока этого не сделаем!!

Сергей Ипатов

Слушайте, может и так. Но мне кажется, автору бы стоило поостеречься со своими словами особенно типа: "А правда такова. Этот Павел Волков — враг. ЦИПСО". Если кто забыл, напомню: не далее как на последней своей пресс конфе, Путин, к примеру (напомню, если кто забыл или вообще не слышал), заявил, что никаких действий против ЦИПСО предприниматься не будет. Тем самым, он обозначил: 1) спасение утопающих - дело рук самих утопающих, и 2) это самое ЦИПСО находится чуть ли не под его личной защитой (только не спрашивайте у меня какая тут логика, я лично вообще не понимаю), но ясно одно - если кто и находится под защитой нашего государства, так это как раз таки это самое ЦИПСО. Не думаю, что они у нас на оплате (хотя я бы уже ничему не удивился), но судя по сообщениям в СМИ от наших правоохранителей - они и так поимели от нашей страны и другого ущерба нанесли - более чем прилично.