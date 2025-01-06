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Про второй фронт, или... попытки запустить «закон самоисполняющегося пророчества»

«ВСУ атакуют не российские войска, а российское общество» Вот в этом и особенность. Что сейчас нам навязан, можно сказать, второй фронт.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Ннахер ВСЮ бандеровскую свору!!! Скакали, сволочи, орали &quot;москалякунагиляку&quot;, когда еще НИЧЕГО не было! Когда Крым был еще Украиной, и Донбасс был Украиной! Топтали российский флаг!!! А теперь, когда их за яйца взяли, орут, что &quot;брат убивает брата&quot;??? А вот ХРЕН вам, НЕбратья сраные!! Все до единого евро-бандеро-фашиста уйдёте в землю! И мы не успокоимся, пока этого не сделаем!!
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10 час.
Ayrat Мухаметшин
правильно - ЕБоН!
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7 час.
Сергей Ипатов
Слушайте, может и так. Но мне кажется, автору бы стоило поостеречься со своими словами особенно типа: &quot;А правда такова. Этот Павел Волков — враг. ЦИПСО&quot;.                                                                                           Если кто забыл, напомню: не далее как на последней своей пресс конфе, Путин, к примеру (напомню, если кто забыл или вообще не слышал), заявил, что никаких действий против ЦИПСО предприниматься не будет. Тем самым, он обозначил: 1) спасение утопающих - дело рук самих утопающих, и 2) это самое ЦИПСО находится чуть ли не под его личной защитой (только не спрашивайте у меня какая тут логика, я лично вообще не понимаю), но ясно одно - если кто и находится под защитой нашего государства, так это как раз таки это самое ЦИПСО. Не думаю, что они у нас на оплате (хотя я бы уже ничему не удивился), но судя по сообщениям в СМИ от наших правоохранителей - они и так поимели от нашей страны и другого ущерба нанесли - более чем прилично.
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5 час.

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