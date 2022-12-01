Западный эксперт: Полезно изучить возможность применения РФ тактического ядерного оружия в случае атаки ВСУ на Крым

Одна из самых горячих тем, которая в последнее время будоражит западную общественность от верха до низа — намерена ли Россия, и при каких условиях, применить ядерное оружие из-за конфликта на Украине.
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