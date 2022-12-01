Военное обозрение

3 263 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина к
    Все-таки там что-то распыляют. Хотя, если углубиться в историю, в хохляндии ничего не меняется, и вашим, и нашим за к...Секретарь СНБО Ук...
  • Ксюша Кирьязис
    Вот поэтому Украина и не будет больше существовать как государство. Потому, что слишком много альтернативно "одаренны...Секретарь СНБО Ук...
  • Геннадий Загуменов
    на колени , сука 😡Представитель ЕК:...

Западный эксперт: Полезно изучить возможность применения РФ тактического ядерного оружия в случае атаки ВСУ на Крым

Западный эксперт: Полезно изучить возможность применения РФ тактического ядерного оружия в случае атаки ВСУ на Крым

Одна из самых горячих тем, которая в последнее время будоражит западную общественность от верха до низа — намерена ли Россия, и при каких условиях, применить ядерное оружие из-за конфликта на Украине.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх