Миссия в ООН: Международные организации должны осудить Киев за убийство Дугиной

По случаю годовщины гибели журналистки Дарьи Дугиной от рук украинских спецслужб, постпредство России при ООН призвало не оставлять безнаказанным это и еще несколько убийств российских представителей СМИ.
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