BJSM: 120 минут спорта в неделю защищают от опасных последствий родов

Канадские ученые из Университета Квебека в Труа-Ривьере и других научных центров выяснили, что умеренные физические нагрузки могут защитить молодых матерей от связанных с родами осложнений, если уделять тренировкам два часа каждую неделю в течение трех месяцев после появления ребенка на свет.