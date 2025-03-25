Политика как он...
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Политика как она есть

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BJSM: 120 минут спорта в неделю защищают от опасных последствий родов

BJSM: 120 минут спорта в неделю защищают от опасных последствий родов

Канадские ученые из Университета Квебека в Труа-Ривьере и других научных центров выяснили, что умеренные физические нагрузки могут защитить молодых матерей от связанных с родами осложнений, если уделять тренировкам два часа каждую неделю в течение трех месяцев после появления ребенка на свет.

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