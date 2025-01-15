Философ Дугин: Первые встречи Путина и Трампа не решат ситуацию на Украине От первых встреч главы России Владимира Путина и избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа не стоит ожидать окончательного решения ситуации на Украине.
Философ Дугин сделал прогноз о переговорах Путина и Трампа
Комментарии
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Модест
От этих встреч вообще ничего хорошего нельзя ожидать, ёжику понятно после заявлений америкосов, что хохлы должны снизить призывной возраст, и это уже от новой администрации пиндостана.
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10 час.
МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА
Трамп еще натворит делов. Хорошего от него ждать не стоит.
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8 час.
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