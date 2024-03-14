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Наварро о поддержке бабушки: «Думаю, она всплакнула, когда я поблагодарила ее по телевизору»

Наварро о поддержке бабушки: «Думаю, она всплакнула, когда я поблагодарила ее по телевизору»

В среду в Индиан-Уэллс американка обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко – 6:3, 3:6, 6:2. Наварро уже обращалась к бабушке в интервью после позднего матча против Элины Свитолиной в третьем круге.

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