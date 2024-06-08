MMORPG Broken Ranks получила систему ежедневных и еженедельных испытаний Польский р...

MMORPG Broken Ranks получила систему ежедневных и еженедельных испытанийПольский разработчик Whitemoon Games продолжает развивать свою изометрическую MMORPG Broken Ranks, и с последним обновлением студия ввела в игру систему ежедневных и еженедельных испытаний.
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