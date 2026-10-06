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Царьград

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Старый миропорядок к 2030 году исчезнет. А что будет после него? Для России - ничего хорошего

Старый миропорядок к 2030 году исчезнет. А что будет после него? Для России - ничего хорошего

Глава Финляндии Стубб заявил о формировании нового мирового порядка к концу 20-х годов. Старый миропорядок к 2030 году исчезнет.

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