В Курумоче сняли ограничения на полеты после угрозы БПЛА

Ограничения на полеты в Самарской области, введенные из-за угрозы атаки беспилотников, сняли около 06:00 9 октября — аэропорт Курумоч возобновил прием и отправку рейсов после трехчасового простоя.
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