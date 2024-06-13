Редкая двухголовая змея показала характер: что она сделала

Джей Брюэр пытался погладить агрессивную рептилию и сразу получил двойной укус. Основатель зоопарка в городке Фаунтин-Вэлли, что в Калифорнии (США), Джей Брюэр привлек внимание людей со всего мира, показав редкую двухголовую змею на своей странице в Instagram, передает focus На опубликованных кадрах можно увидеть, как рептилия с генетической мутацией кусает мужчину сразу двумя головами.