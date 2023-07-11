Глава делегации РФ на переговорах в Вене Гаврилов: Европа первой столкнется с последствиями эскалации конфликта на Украине

Европа при возможной эскалации украинского конфликта первая ощутит последствия этого, заявил «РИА Новости» глава делегации Российский Федерации на заседании в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Европа при возможной эскалации украинского конфликта первая ощутит последствия этого, заявил «РИА Новости» глава делегации Российский Федерации на заседании в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Свежие комментарии