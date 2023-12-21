Булыкин объяснил, почему РФС нет смысла переходить в Азию

Знаменитый в прошлом российский футболист, а ныне политик Дмитрий Булыкин согласился с позицией Российского футбольного союза, исполком которого принял решение остаться в европейской зоне и в данный момент отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).