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Булыкин объяснил, почему РФС нет смысла переходить в Азию

Знаменитый в прошлом российский футболист, а ныне политик Дмитрий Булыкин согласился с позицией Российского футбольного союза, исполком которого принял решение остаться в европейской зоне и в данный момент отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

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