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"Это все, мы погибнем": старый балкон обрушился и чуть не убил мать с ребенком

"Это все, мы погибнем": старый балкон обрушился и чуть не убил мать с ребенком

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В Подмосковье коммунальщики объявили цифровую войну жильцам многоэтажки после падения балкона.

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