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Захарова сообщила о трудностях в посольстве РФ в Болгарии после высылки дипломатов

Захарова сообщила о трудностях в посольстве РФ в Болгарии после высылки дипломатов

Решение Болгарии выслать российских дипломатов повлекло трудности в работе посольства в Софии. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1».

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