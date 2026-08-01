🤓 Число выпускников колледжей и техникумов в России достигло рекордного миллиона В 2026 году колледжи и техникумы России окончили около 1 млн человек — это рекордный показатель за последние годы.
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🤓 Число выпускников колледжей и техникумов в России достигло рекордного миллиона В 2026 году колледжи и техникумы России окончили около 1 млн человек — это рекордный показатель за последние годы.
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