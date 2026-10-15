$QQQ - DIP OR CRASH? E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! Swing_Trader_Saan NASDAQ: DIP OR CRASH? Is this just another dip, or the beginning of a much bigger correction? Here's what I'm watching and why the next move matters.
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