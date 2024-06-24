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Илич о визите Черчесова на базу «Пари НН»: «Он великий тренер! Для меня его приезд – одно удовольствие»

Экс-тренер сборной России посетил базу нижегородской команды перед заключительным туром Мир РПЛ. Сообщалось, что он выступил с речью перед командой, но клуб это опроверг.

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