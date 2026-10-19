Последствия ударов ВС РФ в Киеве, 19 октября 2026 года © ГСЧС Украины В результате российских ударов в Киеве уничтожен крупнейший дата-центр компании «Датагруп», использовавшийся для работы сервисов ВСУ.
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