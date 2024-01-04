Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 213 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Трянина
    всякую мерзость регистрируют, вместо того, чтобы проверить его деятельность и позицию...ЦИК зарегистриров...
  • Slava Mishin
    По всей строгости по полной, очень жаль ребёнка.В Екатеринбурге п...
  • Сергей Евменеев
    Где статья в УК, что если кого с ножом взяли-этим же ножом и гасить на месте!! Просто за то что гнида с ножом бродит!!!!"78.ru": в Петерб...

Хинштейн: указ Путина решит проблему с выдачей ветеранов СВО в другие страны

Хинштейн: указ Путина решит проблему с выдачей ветеранов СВО в другие страны

Указ президента России Владимира Путина о гражданстве для иностранцев-контрактников решит проблему с выдачей таких военнослужащих, принимавших участие в спецоперации, в другие страны, где их ждет уголовное преследование.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх