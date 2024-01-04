Хинштейн: указ Путина решит проблему с выдачей ветеранов СВО в другие страны

Указ президента России Владимира Путина о гражданстве для иностранцев-контрактников решит проблему с выдачей таких военнослужащих, принимавших участие в спецоперации, в другие страны, где их ждет уголовное преследование.
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