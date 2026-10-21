Движение автобусов и троллейбусов также изменится: 1. Автобусы маршрутов №50М3, 58М3, 73М2, 75М3 на участке пути между остановками «3-й квартал» и «Троллейбусное депо №2» будут ехать объезд по улицам Интернациональной, Молодцова, Бирюзова, проезд Шабулина, (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам; 2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- С начала года в Р...
- С начала года в Р...
- ХЛ При сжигании сруб...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым