Движение автобусов и троллейбусов также изменится: 1. Автобусы маршрутов №50М3, 58М3, 73М2, 75М3 на участке пути между остановками «3-й квартал» и «Троллейбусное депо №2» будут ехать объезд по улицам Интернациональной, Молодцова, Бирюзова, проезд Шабулина, (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам; 2.