Желавшего смерти бойцам СВО мигранта-мясника отправили в СИЗО

АШ

Анатолий Шадрин

Сейчас вот опять в новостях говорят, что ужесточают требования к мигрантам, один документ будет на все, в том числе и на работу в России. Вот слушаю, ничему нашу власть не учит ни наш опыт, ни чужой. Ну заменят они патент на трудовую деятельность каким-то другим документом, что это изменит? Это зверьё как раньше целый год путешествовали с этим патентом по стране, так и с другим документом будут это делать, нигде не работая. Ну введите вы срочные трудовые договоры, если вам действительно нужны рабочие руки. В этих договорах пропишите где этот зверёк должен работать, в течении какого времени, у какого именно коммерсанта или в какой организации. Прямо в этом договоре пропишите запрет на ввоз семьи такого трудового мигранта. Что проще-то? Масса стран так работает с трудовыми мигрантами - Саудовская Аравия, ОАЭ…. Если зверёк ушёл с прописанного в договоре места работы - депортация, срок договора закончился, он не выехал - депортация, куда-то свалил с места работы - депортация, семейство своё притащил - депортация. Какая проблема- то? Нет, мы снова придумываем какой-то велосипед, который проблему не решает. Бл…дь, просто слов уже нет!