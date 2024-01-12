Когда стало понятно, что контрнаступ противника провалился, и Россия семимильными шагами идет к своей победе, активизировались отдельные представители политической и финансовой элиты России, которые с первых дней CBO выступают за так называемый "похабный мир".
"Я знаю кто предаст Путина"
Комментарии
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Астон Мартин
Не спекулянты ли , олигархат другими словами , ???🤔
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23 час.
E
Ed
Как сам на себя плюнул или даже обгадил видно после фразы "Создается впечатление" . Волочкова в этом месте однозначно раздвигала ноги ...
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23 час.
Андрей
а на14 декабря прорицал бунт...
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22 час.
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