Нервное настрое...
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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Свежие комментарии

"Я знаю кто предаст Путина"

"Я знаю кто предаст Путина"

Когда стало понятно, что контрнаступ противника провалился, и Россия семимильными шагами идет к своей победе, активизировались отдельные представители политической и финансовой элиты России, которые с первых дней CBO выступают за так называемый "похабный мир".

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Комментарии
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Астон Мартин
Не спекулянты ли , олигархат другими словами , ???🤔
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23 час.
E
Ed
Как сам на себя плюнул или даже обгадил видно после фразы &quot;Создается впечатление&quot; . Волочкова в этом месте однозначно раздвигала ноги ...
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23 час.
Андрей
а на14 декабря  прорицал бунт...
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22 час.

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