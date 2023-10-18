<p style="text-align:justify">Выставка в честь 150-летия Николая Бартрама в Курске</p> <p style="text-align:justify"><strong>Сегодня в Курске стартует вторая Межрегиональная выставка, посвященная 150-летию со дня рождения Николая Бартрама.
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