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Выставка в честь 150-летия Николая Бартрама в Курске

<p style="text-align:justify">Выставка в честь 150-летия Николая Бартрама в Курске</p> <p style="text-align:justify"><strong>Сегодня в Курске стартует вторая Межрегиональная выставка, посвященная 150-летию со дня рождения Николая Бартрама.

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