«Неужели ты не понимаешь, что девушке жить в квартире с посторонним мужчиной неприлично?» – горячится отец— Вообще-то я москвичка, родители у меня живут в районе ВДНХ, в собственной двушке, – рассказывает Надежда.
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