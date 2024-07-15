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Несекретные материалы

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ВС РФ расширили фронт на Покровском направлении

ВС РФ расширили фронт на Покровском направлении

Российские военные расширяет фронт наступления на Покровском направлении в ДНР. Так, высокий темп боевых действий сохраняется восточнее Воздвиженки и в районе Лозоватского.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ХРАНИ ГОСПОДЬ НАШИХ   РЕБЯТ!!! Молюсь за них ежедневно. Молюсь за их мамочек, жен и деток. Чтобы дал бог им сил и чтобы  дождались они своих сынков, мужей и папочек живыми, и здоровыми!!! АМИНЬ!!
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