ВС РФ расширили фронт на Покровском направлении

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лина любимцева

ХРАНИ ГОСПОДЬ НАШИХ РЕБЯТ!!! Молюсь за них ежедневно. Молюсь за их мамочек, жен и деток. Чтобы дал бог им сил и чтобы дождались они своих сынков, мужей и папочек живыми, и здоровыми!!! АМИНЬ!!