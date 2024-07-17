Америке нужен президент, который олицетворяет будущее. Но такого нет

лл лина любимцева Вот именно, что нет достойного кандидата. Один вообще почти ничего не соображает... Ходит как робот... У второго амбиции... КАК ЖЕ: ДВА СРОКА ПОЛОЖЕНО, а тут ВСЕГО ОДИН СРОК БЫЛ... ОБИДНО!! Одни дурные - другие тупые - третьи наглые и беспардонные, ВЫБОРА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕТ!!

Виктор Гайдуков Понятны разговоры о кандидатах, об истории выборов, о надеждах и сомнениях, но, простите, при чем здесь демократия? США всегда жили по СВОИМ Правилам, а демократию, в своём понимании, насаждали в других страрах. Но всё кагда-то кончается и приходит время перемен. Эволюция, знаете-ли.