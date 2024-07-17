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Америке нужен президент, который олицетворяет будущее. Но такого нет

Америке нужен президент, который олицетворяет будущее. Но такого нет

Вплоть до недавнего момента, когда пуля несостоявшегося убийцы оцарапала ухо Дональда Трампа, президентские выборы в США казались трагикомической стычкой “уголовника” со “слабаком”.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Вот именно, что нет достойного кандидата. Один вообще почти ничего не соображает... Ходит как робот... У второго амбиции... КАК ЖЕ: ДВА СРОКА ПОЛОЖЕНО, а тут ВСЕГО ОДИН СРОК БЫЛ... ОБИДНО!!  Одни дурные - другие тупые - третьи наглые и беспардонные,  ВЫБОРА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕТ!!
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9 час.
Виктор Гайдуков
Понятны разговоры о кандидатах, об истории выборов, о надеждах и сомнениях, но, простите, при чем здесь демократия? США всегда жили по СВОИМ Правилам, а демократию, в своём понимании, насаждали в  других страрах. Но всё кагда-то кончается и приходит время перемен. Эволюция, знаете-ли.
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6 час.
Александр Шентябин
Следующую статью автор посвятит вылизыванию всех нужностей у фон дер Ляйен. Зачем? Да на всякий случай, а вдруг пригодится!
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3 час.

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