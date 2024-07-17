Вплоть до недавнего момента, когда пуля несостоявшегося убийцы оцарапала ухо Дональда Трампа, президентские выборы в США казались трагикомической стычкой “уголовника” со “слабаком”.
Америке нужен президент, который олицетворяет будущее. Но такого нет
Комментарии
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лл
лина любимцева
Вот именно, что нет достойного кандидата. Один вообще почти ничего не соображает... Ходит как робот... У второго амбиции... КАК ЖЕ: ДВА СРОКА ПОЛОЖЕНО, а тут ВСЕГО ОДИН СРОК БЫЛ... ОБИДНО!! Одни дурные - другие тупые - третьи наглые и беспардонные, ВЫБОРА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕТ!!
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9 час.
Виктор Гайдуков
Понятны разговоры о кандидатах, об истории выборов, о надеждах и сомнениях, но, простите, при чем здесь демократия? США всегда жили по СВОИМ Правилам, а демократию, в своём понимании, насаждали в других страрах. Но всё кагда-то кончается и приходит время перемен. Эволюция, знаете-ли.
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6 час.
Александр Шентябин
Следующую статью автор посвятит вылизыванию всех нужностей у фон дер Ляйен. Зачем? Да на всякий случай, а вдруг пригодится!
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3 час.
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