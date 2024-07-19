Уралец выиграл суд у правообладателей «Смешариков»

Житель Нижнего Тагила выиграл суд у правообладателей бренда «Смешарики». Мужчина занимается производством мягкой мебели, на своем сайте он разместил примеры работ – детские диваны с изображениями персонажей мультфильма.
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