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Сериал «Терапия», 2-й сезон: что известно о продолжении трагикомедии

Сериал «Терапия», 2-й сезон: что известно о продолжении трагикомедии

В последнее время тема психотерапии находится на волне популярности. Так, один из новых проектов — сериал «Терапия», рассказывающий о жизни, работе и личных переживаниях психолога — вышел год назад на Apple TV.

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