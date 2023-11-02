Якорным заказчиком Ил-96-400М должно стать Минобороны РФ

Накануне пришла на редкость позитивная новость из области импортозамещения. В воздух поднялся и провел первый успешный испытательный полет опытный образец российского широкофюзеляжного пассажирского лайнера Ил-96-400М.
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