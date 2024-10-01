Простой куриный суп с кабачками на каждый день

Какой же обед без первого блюда? Так уж повелось, что многие из нас не могут назвать обеденную трапезу полноценной без наваристого борща, пряного харчо, согревающего куриного супа или пикантного рассольника.
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