Семья с детьми чудом не пострадала при ударе по Калининскому району. Враг атаковал частный сектор, разбив жилые дома – репортаж News Front

Семья с маленькими детьми чудом уцелела при атаке БПЛА ВСУ на Калининский район Горловки. Репортаж корреспондента News Front Георгия Медведева.
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