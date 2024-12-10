Российские войска вошли вглубь Сумской области: что произошло на полях СВО 10 декабря

МОСКВА, 10 декабря, ФедералПресс. «ФедералПресс» собрал главные новости о происходящем в зоне СВО. Во вторник, 10 декабря, российские войска вошли в Сумскую область и приблизились к центру Курахово, а на Украине испугались потери Днепропетровска.