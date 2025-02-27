Польша и Чехия передают Украине очередную партию танков Польские информационные ресурсы уже несколько дней активно обсуждают поставку Украине очередной партии танков Т-72М1Р и ПТ-91.
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Польша и Чехия передают Украине очередную партию танков Польские информационные ресурсы уже несколько дней активно обсуждают поставку Украине очередной партии танков Т-72М1Р и ПТ-91.
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