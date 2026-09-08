Лавров: Запад пытается оправдать нацистов и переписать историю

Запад пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны и оправдать нацистов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в приветственном слове к первому заседанию экспертного совета по увековечиванию памяти жертв геноцида советского народа.
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