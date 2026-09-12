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ИА Регнум

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Кремль поздравит американского режиссера Оливера Стоуна с 80-летием

Американский режиссер Оливер Стоун, который скоро отметит 80-летний юбилей, обязательно получит поздравление из Кремля.

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