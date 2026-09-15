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Специалисты проверяют состояние «Троицы» Рублева

Специалисты Третьяковской галереи проверяют состояние иконы «Троица» в Троице-Сергиевой лавре. Неофициально сообщается о возможной поломке климатической камеры, что угрожает сохранности памятника, возраст которого превышает 600 лет.

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