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Анатомия бизнеса

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Подробный гайд о проведении опросов в коллективе

В условиях текущей острой нехватки кадров каждый квалифицированный сотрудник на вес золота. Однако довольно часто работодатели не замечают недовольства, отсутствия вовлеченности персонала и видят проблему только тогда, когда люди начинают увольняться.

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