Подробный гайд о проведении опросов в коллективе

В условиях текущей острой нехватки кадров каждый квалифицированный сотрудник на вес золота. Однако довольно часто работодатели не замечают недовольства, отсутствия вовлеченности персонала и видят проблему только тогда, когда люди начинают увольняться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)