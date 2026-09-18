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Силы ПВО сбили за ночь более 350 беспилотников, летевших на Московский регион

Силы ПВО сбили за ночь более 350 беспилотников, летевших на Московский регион

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Средства противовоздушной обороны всю ночь защищали Москву от беспилотников.

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