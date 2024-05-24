Астролог Володина пообещала трем знакам Зодиака череду счастливых событий до конца мая

Специалист рассказала, кому из знаков Зодиака можно готовиться к благоприятному периоду. Астролог Василиса Володина составила прогноз по знакам Зодиака на конец мая 2024 года, особо выделив самых удачливых представителей, которых в этот период ждет успех и везение.
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