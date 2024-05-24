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Астролог Володина пообещала трем знакам Зодиака череду счастливых событий до конца мая

Астролог Володина пообещала трем знакам Зодиака череду счастливых событий до конца мая

Специалист рассказала, кому из знаков Зодиака можно готовиться к благоприятному периоду. Астролог Василиса Володина составила прогноз по знакам Зодиака на конец мая 2024 года, особо выделив самых удачливых представителей, которых в этот период ждет успех и везение.

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