Что будет с высокодоходными вкладами после нового решения ЦБ: ответ аналитика

Тенденция снижения ставок по вкладам крупными банками может ускориться, и в результате высокодоходные вклады вскоре перестанут быть такими привлекательными, спрогнозировал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер в комментарии для Банки.
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