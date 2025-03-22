Что будет с высокодоходными вкладами после нового решения ЦБ: ответ аналитика

Тенденция снижения ставок по вкладам крупными банками может ускориться, и в результате высокодоходные вклады вскоре перестанут быть такими привлекательными, спрогнозировал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер в комментарии для Банки.