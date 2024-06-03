Мишустин назвал основные принципы продовольственной безопасности ЕАЭС

Россия, совместно с партнерами по ЕАЭС, готова обеспечить продовольственную безопасность в мире. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин во время пленарной сессии «Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза» в Минске, третьего июня.