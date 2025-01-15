Дом от собственника Смолянка в Донецке - Договорная

Продается 2х этажный дом г. Донецк, КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН,Смолянка. Документы Росреестр.Двор-фэмплитка,отапливаемый гараж в доме,газ,центральная канализация,вода по графику,ванна туалет в доме,огородик,плодовые деревья.
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