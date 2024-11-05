AnTuTu признал Red Magic Nova самым мощным планшетом октября 2024 года

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали октябрьский рейтинг самых производительных планшетов. Самым мощным планшетом по итогам октября 2024 года признан игровой Red Magic Gaming Tablet Pro, также известный как Red Magic Nova.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии