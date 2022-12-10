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Володин заявил, что Франция и Германия должны выплатить компенсации Донбассу

Володин заявил, что Франция и Германия должны выплатить компенсации Донбассу

РИАМО - 10 дек. Германия и Франция должны выплатить компенсации жителям Донбасса, так как ситуация, которая сложилась на территории Украины, является следствием политики руководства данных стран, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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