Володин заявил, что Франция и Германия должны выплатить компенсации Донбассу

РИАМО - 10 дек. Германия и Франция должны выплатить компенсации жителям Донбасса, так как ситуация, которая сложилась на территории Украины, является следствием политики руководства данных стран, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
РИАМО - 10 дек. Германия и Франция должны выплатить компенсации жителям Донбасса, так как ситуация, которая сложилась на территории Украины, является следствием политики руководства данных стран, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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