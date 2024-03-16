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Невыполненная директива

Невыполненная директива

Причиной катастрофы лета 1941-го могла быть изменаВойна не окончена до тех пор, пока не похоронен последний солдат, павший на поле брани, и не получены внятные ответы на многие вопросы, в том числе о причинах неудачного вступления в войну РККА.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Жуков не стратег , присособленец-каръерист , и нельзя судить по его  словам !!!  Он пресследовал чисто свои корыстные цели(ОН НЕ БЫЛ ИДЕЙНЫМ БОЛЬШЕВИКОМ !!!)  - раскулачить  царских ... и самому стать буржуином ...- заменить собой правящий класс !  Плевал он на народ ... !   Нравственный деградант  !   Хотя был талантлив и  многое сделал для победы(и то за счет жизни советских солдат !) .           ВЕРИТЬ НУЖНО ТОЛЬКО СТАЛИНУ !!!
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