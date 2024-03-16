Причиной катастрофы лета 1941-го могла быть изменаВойна не окончена до тех пор, пока не похоронен последний солдат, павший на поле брани, и не получены внятные ответы на многие вопросы, в том числе о причинах неудачного вступления в войну РККА.
Невыполненная директива
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МГ
Малик Гумеров
Жуков не стратег , присособленец-каръерист , и нельзя судить по его словам !!! Он пресследовал чисто свои корыстные цели(ОН НЕ БЫЛ ИДЕЙНЫМ БОЛЬШЕВИКОМ !!!) - раскулачить царских ... и самому стать буржуином ...- заменить собой правящий класс ! Плевал он на народ ... ! Нравственный деградант ! Хотя был талантлив и многое сделал для победы(и то за счет жизни советских солдат !) . ВЕРИТЬ НУЖНО ТОЛЬКО СТАЛИНУ !!!
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21 час.
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