Уголовное дело журналиста Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, передано в Свердловский областной суд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня, ФедералПресс. Дело обвиняемого в шпионаже и сборе секретной информации об «Уралвагонзаводе» американского журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, рассмотрят в Свердловском областном суде.
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