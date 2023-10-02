"Ъ": "Балтика" хочет запретить Carlsberg отзывать бренды пива Tuborg и Holsten

Российской пивоваренной компанией "Балтика" был подан иск в в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием запретить датской компании Carlsberg расторгать с ней лицензионное соглашение на использование брендов.
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