Росстат: в Челябинской области резко снизились темпы строительства жилья. Инфографика

В Челябинской области в мае 2024 года на 70,7% упали темпы вывода на рынок новостроек. Застройщиками было выставлено на продажу 12,1 тысяч квадратных метров нового жилья, что на 29 тысяч квадратов меньше по сравнению с маем 2023 года.