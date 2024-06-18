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  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Росстат: в Челябинской области резко снизились темпы строительства жилья. Инфографика

В Челябинской области в мае 2024 года на 70,7% упали темпы вывода на рынок новостроек. Застройщиками было выставлено на продажу 12,1 тысяч квадратных метров нового жилья, что на 29 тысяч квадратов меньше по сравнению с маем 2023 года.

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