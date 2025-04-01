Системы бесперебойного питания в промышленности

Современное промышленное производство немыслимо без надёжного электроснабжения. Даже кратковременное отключение питания может привести к остановке технологических линий, выходу из строя дорогостоящего оборудования, потере данных или порче сырья.
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